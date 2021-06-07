這個15%最低公司稅率雖然低於美國目前的公司稅率21%和拜登原本提議的28%，但仍遠高於一些大型跨國企業目前採用的稅率，因此也被戲稱為「亞馬遜稅」，即鎖定那些很賺錢，但只支付極低稅率的公司。

根據顧問公司Bleakley Advisory Group，美光上一季繳納的稅率為7.5%。高通繳納的稅率為17%，但上一季採用的稅率低到只有5.7%。輝達上季繳納的稅率為6.5%，而包括Adobe、輝瑞、麥當勞和聯邦快遞等知名企業，多年來也僅繳納極低的稅率。國際新稅制對大型跨國企業的影響將有待觀察。

愛爾蘭等低稅負國家 可能成為障礙

歐盟前三大經濟體德國、法國和義大利雖同意設立15%的最低公司稅率，但不代表歐盟內部不會有出現爭議。德國和法國等高稅負國家可望受惠，德國的公司稅率為30%，法國為26.5%，是全球公司稅率最高的國家之一。

以往部分國家藉由低稅率吸引大牌公司進駐，例如愛爾蘭。根據愛爾蘭美國商會的數據，愛爾蘭以12.5%公司稅率吸引數百家美國企業進駐，這些企業在愛爾蘭投資高達4,440億美元，聘用的員工超過16萬人。

這表示該國可能不會為了成就大國的期望，而冒著自己流失巨額投資的風險。愛爾蘭財政部長多諾霍（Paschal Donohoe）4月曾表示，應允許小國擁有較低的稅率，因為它們沒有和大型經濟體一樣的規模能力。

一些經濟學家提出警告，拜登政府這個最低公司稅率的計畫可能帶來意想不到的後果。

即使G7成員國達成一致，這項計畫仍需得到美國國會批准，且極可能面臨共和黨的反對。

經濟學家認為美國府會要達成協議很困難，且如果達成協議，也可能給美國帶來反效果。AGF Investments首席美國策略師Greg Valliere表示，像愛爾蘭這樣的國家可能成為達成最終協議的障礙。

Sri Kumar Global Strategies首席經濟學家與策略師Sri Kumar表示，一些企業最喜歡進駐的國家可能進一步降低稅率，這可能引爆美國資本的逃亡潮。(2-2)

(時報資訊)