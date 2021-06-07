台股上周五回檔了，主要是佔資金比重大的傳產原物料開始大震盪，其中吸引比重最高的航海王開始強弱分歧，散裝輪轉弱、貨櫃輪震盪、航空股最強，撇開題材面不談，重點在「低價」；換句話說，目前以低價為主軸的結構持續進行中。從國際盤來看，Fed將賣債券的消息衝擊了美股，其中科技股跌幅較大，一般預測這是QE(量化寬鬆)將退場的訊號，雖然Fed否認跟貨幣政策有關，但從科技股跌勢較重可知，市場開始釋放此利空消息的賣壓。反觀台股，原本電子股的信心、人氣就不足，在美科技股弱勢之下、上周五買盤更縮手，早盤電子成交比重降至35%以下，現在電子股在低量之下，只能採取緩步墊高底部的方式進行。

從技術面來看，由於加權指數已填補了5月11日的空方缺口(17137~17235)，說明空頭優勢被破壞，不過，多頭必須站穩17000點關卡，後續才有轉強優勢。從結構面分析，電子股低成交比重短期已難改變，因此沒有量的個股將盤跌、有量的個股又很難連續上揚(主力鎖碼股例外)，操作上較為困難，此時應採取「好股低接」原則，即長線看好的標的如果短線衝高了，就等拉回再買。上周五弘塑(3131)、家登(3680)、閎康(3587)表現都不弱，台積供應鏈或半導體設備應該有機會成為下周的焦點，目前電子股沒有特定主流，不過策略上還是採取「長線保護短線」原則，在產業有未來的台積供應鏈、IC設計、車電等尋找機會。(倫元投顧提供)

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