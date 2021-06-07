亞洲各地紛傳新冠災情，黃金消費市場因此也被牽連限制。上周，印度金價來到八個半月新低，至於全球最大黃金消費國中國大陸，也出現自元月下旬以來首次走跌現象。目前每盎司金價大約在1891美元左右，暫時失守1900美元心理關卡。

目前，印度官方統計，染疫者人數超過2800萬，每天約有2500多人喪生於新冠病毒。同時，金價海外市場正在調整，加上印度當地需求疲弱，故預估價格下修空間不小。

印度銀樓經銷商提供的折扣價，最高可達每盎司12美元，創2020年9月中旬以來最高，也比計入10.75%進口稅與3%銷售稅的官方本土價格，還要再少10美元，

孟買當地一家經營黃金業務銀行表示，銀樓業者有在可能放寬社交限制的邦內詢問價格，但並沒有正式下單。

黃金交易員指出，國際黃金現貨價上周初每盎司還有6至7美元溢價，但疫情嚴峻加上新規定下，中國大陸黃金價格一下子曾大跌20至50美元。不過，上周溢價大概在7到10美元左右。

中國大陸人行1日修訂反洗錢法草案，實施範圍包括會計師事務所與貴金屬交易中心。再更早之前，銷售大宗物資期貨投資商品給廣大散戶的銀行業者，也遭到中央政府大力打壓。

市場預測，金價可能最多跌至50美元，可能是因為新法規實施，至於未來可能還會跌更多。另外，廣州新冠病例暴增，進而導致全面封城，也影響這些黃金製造業者。

至於新加坡黃金溢價變動不大，大概在1.2與1.7美元之間。

新加坡金銀中央公司（GoldSilver Central）認為，儘管下游需求已見改善，但像珠寶商、典當業者與零售商目前一見金價出現高位時，就先趕緊出脫手中部位。

4、5兩個月的金價應該是2021年迄今，表現最亮眼的一段時間。尤其是5月金價因為美元疲弱，避險基金流入，以及亞洲看到真正需求下，從每盎司不到1800美元，一度重回1,900美元關鍵心理關卡之上，黃金月線也上漲約8%。2021年國際金價從元月下旬曾飆到約1950美元高價後，4月跌至不到1700美元。之後才又慢慢反彈上來。

不過，市場卻擔心新冠疫情擴散度，加上中國大陸經濟成長速度過於緩慢，以及未來美國公債殖利率若再上升，這些都是影響黃金價格走高的利空因素。

(時報資訊)