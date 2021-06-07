台股加權指數7日開在17,176.09點，呈現小漲，航運股長榮（2603）、陽明（2609），面板股友達（2409）及群創（3481）皆有買單拉抬，而發生移工確診問題的京元電（2449）股價開低，大盤多空拉鋸激烈，指數早盤由紅翻黑。

美國最新公布的非農業就業報告，緩解了通膨疑慮，公債殖利率應聲下挫，激勵科技類股走強，美國四大指數6月4日也全面攀高。

道瓊工業平均指數6月4日終場上漲0.52％（179.35點）、收34,756.39點，創5月7日以來收盤新高，周K線上漲0.66％。那斯達克指數上漲1.47％（199.98點）、收13,814.49點，周K線上漲0.48％。

費城半導體指數上漲2.39％（74.95點）、收3,214.14點，周K線上漲0.87。

元富投顧指出，最近聯準會（Fed）的發言，推估貨幣政策可能搖擺，會持續一段日子，美國CPI大增4.2％，通膨隱憂持續。台股16,670季線關卡，成多空重要關卡，目前站上中，原則上操作以搶短視之。

現階段觀察重點，優先選擇漲價題材到年底或後疫情時代概念股，主打「跌深反彈或價差操作」，包括台積電、南電和台揚屬於跌深反彈股。

另外，傳產和金融股屬於價差操作股，其中貨櫃、鋼鐵、加工絲和塑化最具指標，包括陽明、四維航、海光、南紡和富邦金是關鍵。比特幣的觀察，短線跌破重要關鍵，已出現疑似頭部，美元指數持續走弱，目前多空未明。

近期全球股市隨美股起舞，國際股市出現跌深反彈，包括美股和陸股都一樣，未來台股持續上下震盪機會大。

(工商 )