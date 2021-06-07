新冠肺炎疫情持續肆虐，全台防疫警戒提升至第三級，出入市場、超商、賣場及營業場所等地，都要嚴格執行實聯制，而男星洪都拉斯昨（6日）就分享，他到菜市場時，目擊婦人聽到警察提醒要「掃一下」，她卻聽成台語的「咳嗽」，當場用力咳了一聲，反應逗樂眾人。

洪都拉斯在臉書發文透露，他昨天早上去了一趟菜市場，入口處有警察值勤人流管制，有一位操著台語口音的警察提醒民眾：「麻煩掃一下」，沒想到那位婦人卻用力咳了一聲，警察當場傻眼直呼：「我是叫妳『掃』QR Code，不是叫妳『咳』」，原來是掃和咳嗽的台語同音，而引發的誤會。

洪都拉斯臉書全文。（圖／取材自洪都拉斯臉書）

洪都拉斯回憶當時景象直呼：「瞬間大伙笑成一團～真實呈現」，洪都拉斯發文逗樂網友，直呼好笑，女星方文琳、楊麗音也被逗樂。不過疫情當前，民眾應減少不必要的外出，真的要外出，則務必要戴口罩，身體如果有咳嗽、發燒等不適症狀，應立即就醫。

同時，洪都拉斯近期非常擔心護理師兒子的安全，洪都拉斯的兒子從國北護(國立臺北護理)畢業、服完兵役後，2年前就到醫院擔任護理師，負責照顧重症病患，近來疫情爆發，兒子因擔心害家人染疫，一度不敢回家，洪都拉斯則噴父愛要兒子儘管回家「就算因為這樣被傳染，我也心甘情願。那也不是我們願意的」，不過兒子堅持能避免就避，不希望帶給家人困擾。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)