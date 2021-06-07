台灣新冠疫情嚴峻，確診死亡人數也連創新高，5日有37例死亡、6日有36例、連2天來已有73人不幸去世，胸腔科醫師蘇一峰指出，國內新冠肺炎的死亡率攀升，代表「醫療量能不足」，凸顯多年來重症資源不足的問題，同時有限的醫護人力為了幫重症患者做俯臥姿勢照護，做了許多功德治療，這項目健保也從不給付。

國內新冠疫情至今累積260例死亡，這波本土疫情死亡率達到2.4%，已經高於全球平均值2.16%。台北市立聯合醫院陽明院區胸腔科醫師蘇一峰在臉書表示，台灣的死亡率一直上升，清楚地代表醫療量能不足，因為在台灣健保下，重症一直是醫院賠錢單位，多年來早就被壓縮到最小，現在面對重症資源不足，要開始討論資源的分配了。

此外，蘇一峰也提到，俯臥姿勢一直是嚴重肺炎的標準治療之一，但是俯臥姿勢很耗費照護人力，過去健保也從來不給付，是吃醫護豆腐的功德治療，增加醫護辛勞，直言重症醫療真的是賠錢的單位。

昨天（6日）指揮中心專家小組召集人張上淳也談到台灣死亡率上升的問題，指出台灣現在確實已經超過全球整體死亡率，但影響死亡率有幾個重要因素，包括病人有沒有潛伏慢性疾病等背景，過去國內新冠死亡率很低，是因為感染族群是年輕人，如今反過來是以中高齡長者確診的比例高，其次因為長者多有慢性疾病，都是死亡率偏高的主要因素。

但張上淳也坦言，突然大量重症病患出現，對台灣的醫療承載造成相當大的壓力，「所以這部分常常會聽到說，在重症高峰，醫療能力在一般的照顧上是夠用，可是現在照顧一個重症病人需要好幾個醫護人員進去」，醫療量能壓力，多少扮演了死亡率攀升的一個重要因素。

(中時新聞網)