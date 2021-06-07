圓剛(2417)5月份合併營收為4.02億元，年增23.81%，1~5月累計合併營收21.51億元，較去年同期累計13.05億元，成長64.9%。圓展5月合併營收3.06億元，月減14.08%，年增81.25%。累計前5月自結累計合併營收16.61億元，年增94.49%。

本土新冠疫情升溫，雙北自5月15日起宣布升級至第三級警戒，第三級警戒是否延長至6月28日？行政院最快今天疫情會議後宣布。上市櫃企業也相繼宣布啟動分區上班、異地辦公，學生也在家學習不中斷。市場預期，視訊會議、教學商機需求不輟，將有助圓剛、圓展等營運。

圓展最初專注於開發實物投影機，即簡報人員可將產品直接放在投影機台面上，投影給現場或遠端與會者透過螢幕觀看，是一款有剛需的利基型產品；後來又推出企業級視訊系統，搭上去年全球遠距工作趨勢，EPS大賺8.48元，獲利更勝母公司圓剛。圓展近期也發表兩款全新視訊會議設備，包含4K視訊會議系統AVer VB130、USB 雲端視訊會議攝影機AVer CAM130，圓展表示，新產品將從第2季起小量出貨，下季可望放量，今年也規劃將RD團隊擴增至150個人，提升既有產品創新。

(時報資訊)