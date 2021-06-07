電工綠能及車用產品出貨暢旺，健和興(3003)5月合併營收首度突破4億元，達4.07億元，連續3個月創下單月歷史新高，為反應銅價上漲，健和興準備啟動第2波漲價，健和興表示，第2季營收及毛利率將高於第1季，下半年會比上半年好，希望全年能有兩位數成長。

健和興產品主要分為綠能電工、汽機車(電動)、家電端子三大區塊，受惠於各國力推5G、電動車充電站等各項基礎建設，以及因應碳中和大量啟用再生源能，加上電動車興起，健和興因5G、儲能配電及電動車與充電樁產品線完整，成為各項基礎建設受惠者，今年業績也展現強勁成長力道。

健和興自結前4月稅前盈餘約2.95億元，每股稅前盈餘為1.9元，在客戶訂單強勁下，健和興5月合併營收達4.07億元，月增3.37%，年成長41.85%，首度突破4億元，亦是連3個月創下單月歷史新高，累計1到5月合併營收18.62億元，年成長45%，創下歷年同期新高。

看好儲能配電商機，健和興針對儲能配電櫃、輸電基礎建設、智慧電網等開發高電壓、大電流連接器，也針對基站及自動化設備等開發UPS新產品，健和興表示，公司現有應用於輸電系統及變壓系統(合稱配電系統)，機械設備控制系統連接用電智能電網、4G/5G基地台等綠能/電工連接器，由於5G基地台採分散式架構，小型基地台(Small Cell)可望帶動對於低容量UPS的需求，而大型基站的佈建勢必也會需要On-line UPS支援，可望繼Data Center建置需求之後，帶來新一波成長動能，相關新產品去年開始有穩定的營收貢獻，預估出貨及營收將逐步放大，今年基礎建設相關電工綠能產品年成長幅度約10%到20%。

今年以來銅價漲勢難止，健和興已於今年1月調漲產品價格，漲幅約15%到20％，近期公司已與客戶進行第2波漲價溝通，預估漲幅與前次差不多。

健和興表示，目前產品以綠能電工連接器及車用連接器需求最暢旺，預估第2季營收將高於第1季，雖然銅價高漲，但4月毛利率在第1季水準之上，預估第2季毛利率不會低於第1季，下半年營收亦可望高於上半年。

(時報資訊)