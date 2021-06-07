美吉吉-KY(8466)目前第2季整體接單表現已較去年同期呈雙位數成長，5月雖有缺櫃因素干擾，但積極優化生產出貨排程消化訂單，推升5月營收至3.06億元，年成長27.45％，連續3月單月營收站穩3億水準，前5月合併營收達13.48億元，年成長21.35％。

展望第2季，美吉吉-KY看好旗下兩大產品在歐、美地區DIY居家裝修風潮及商辦案源改裝需求下保持良好訂單需求，目前整體接單表現已較去年同期呈雙位數成長，加上集團近期推出加入特殊纖維層、止滑背底層設計的新型RVT系列專利產品，更較一般LVT石塑地磚擁有更為優異的產品性能，特定環境下安裝可不需使用膠水，銷售將增加助力。

美吉吉-KY表示，受惠歐洲、美國地區逐步解封，在DIY居家裝修風潮、商辦案源改裝需求持續增溫，挹注外銷代工業務。主要客戶訂單拉貨及業務下單力道積極，加上旗下美(吉吉)、普隆兩大自有品牌經銷客戶訂單需求回升，皆係挹注集團整體產能稼動率保持良好水準，不僅如此，隨著SPC石塑地磚市場需求持續拉升，挹注前5月SPC石塑地磚銷售較去年同期成長93.68％、占整體營收比重由去年同期9.3％成長至15％。

美吉吉-KY指出，目前全球石塑地磚業者皆面臨PVC原料價格仍處高檔、疫情影響供應鏈、船運等供需吃緊而壓縮獲利結構之挑戰，皆已進一步調整產品售價，集團已成功於第一季針對LVT、SPC石塑地磚產品售價全面調漲，有助於挹注整體營運。

(時報資訊)