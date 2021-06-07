林書豪是因為亞裔身分才回不去NBA的嗎？美媒《雅虎體育》宣稱這絕非林書豪片面之詞，不只是NBA，美國籃壇本身就帶有嚴重偏見，是一個「破碎的體制」。NBA球隊總管對林書豪的想法很簡單，「在球賽以外的場合，他們樂於邀請林書豪出席。」林擁有眾多亞裔球迷，是很好的宣傳工具與話題，但他們沒打算真的把球交給他。

美國韓裔影星金大賢，曾經要求自己在《檀島警騎2.0》的片酬比照其他兩位白人男星，被CBS電視網拒絕，因此拂袖離去。他在IG貼圖質疑：「為何林書豪今年拿不到NBA合約？」這張圖顯示了G聯盟得分排名前11位的球員，其中10人獲得合約，單單就是林書豪（排名第7）沒有合約。此外助攻前3名的球員也都被簽走，但不包括助攻第4的林書豪。

高中時代，林書豪贏得北加州年度籃球員，但是沒有大學願意提供體育獎學金，林只好靠自己的學業能力去讀（哈佛）大學。林書豪在常春藤聯盟獲選3次全區最佳球員，然後在NBA選秀落榜。後來勇士簽下林書豪，卻沒有給他表現機會。

「林來瘋」雖然驚奇，但林本來就有NBA的實力，只是他生涯前期被嚴重小看而已。如果他一開始就有個穩定的板凳機會，漸漸成長為先發球員，他在尼克時也不會有這麼大的爆發與驚奇。換言之，林書豪當初給人厚積薄發、努力不懈的感覺，其實是不得已的。

金大賢寫道：「我不是籃球員，我不懂他們這一切是如何運作的，但我明白這種必須反覆證明自己才能獲得機會的感受。請大家懂籃球的人說說為什麼會這樣好嗎。」最後他以#SignLin來表達對林書豪的支持。

美國華裔影星吳彥祖在IG表示：「我同意Daniel Dae Kim(金大賢)的看法，明明林書豪的三分球和防守都進步了。我最看不起的是NBA邀請林書豪出席他們的亞裔美國人紀念月（5月）活動，他們藉機宣揚聯盟的多元化，實際上林書豪卻不在NBA球隊裡。」

(中時新聞網)