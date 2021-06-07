台北市內湖區某電視台今(7日)驚傳離奇命案，一名清潔阿姨上午到廁所打掃時，發現一間廁所的門反鎖，敲門也無人回應，通報警衛與報警後，破門而入，赫然發現一名男子倒臥在裡面，明顯死亡，經查死者為該電視台一名棚內攝影，警方仍在調查真正死因，初步顯示沒有罹患新冠肺炎跡象。

據死者家屬表示，該攝影平時有酗酒習慣，對死因沒有疑慮，因沒有染疫跡象，檢方相驗後，直接將遺體送往第一殯儀館。

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(中時新聞網)