前華航空服員趙筱葳（Ivy Chao）有張長得像藝人林依晨的明星臉，被網友譽為「華航林依晨」，現轉職網紅，IG擁有31萬粉絲。她去年在台北市信義區以1900萬買下人生第一間房，未料住了一年多，發現有三個地方沒有跟室內設計師溝通清楚，令她大呼：「我後悔了！」

趙筱葳2日在YouTube頻道上架一支名為「我後悔了！新家裝潢前記得要注意這三點啊！」的影片，以自身經驗向將買房或考慮裝修的網友當參考，第一點是要注意「生活習慣」，因為她的工作常需要拍美照，每天至少都會換2套以上的服飾，有些衣服、鞋子可能才穿3、4個小時，沒有迫切要清洗，只需要放在二次汙衣區／穿鞋區通風，但她當初沒有規劃這塊，導致現在家中隨處都能看到各種衣服，不過她強調這是適合自己的方法，並用字幕提醒大家疫情升溫，如果有外出，回到家一定要把衣服換下清洗。

趙筱葳去年住進新家，開派對邀請朋友。（圖／翻攝自趙筱葳IG）

第二點是「公關品存放區」，趙筱葳表示以前會把公關品放在很大的置頂收納櫃中，因為櫃子有蓋起來的門片，把東西放入後就很容易忘記，現在只好把公關品散落家中四處，或是堆在工作室的地上。她推薦網紅「丹尼婊姐」規劃的透視五斗櫃，可以直接看到裡面的公關品，就不會遺漏。

第三點是「WIFI網路分享器」，當初她放在客廳靠近門的地方，走到更衣室時網路變得很微弱，大大影響常需要直播的需求，本來想說那就再裝一個網路分享器，卻發現更衣室沒有網路孔，苦笑「所以那一區就變成我的『冥想區』。」

我後悔了！新家裝潢前記得要注意這三點啊！｜Hey, I'm IvyChao

(中時新聞網)