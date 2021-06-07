新北市板橋警分局今（7日）凌晨4時許獲報，紅色藍寶堅尼超跑行經板橋區台64線快速道路下板橋出口處自撞分隔道車頭全毀。（葉書宏翻攝）

新北市板橋警分局今（7日）凌晨4時許獲報，紅色藍寶堅尼超跑行經板橋區台64線快速道路下板橋出口處自撞分隔道車頭全毀。（葉書宏翻攝）

新北市板橋警分局今（7日）凌晨4時許獲報，紅色藍寶堅尼超跑行經板橋區台64線快速道路下板橋出口處自撞分隔道車頭全毀。（葉書宏翻攝）

台64線千萬小牛自撞分隔島 車主肇逃留長髮辣妹頂罪遭抓包

新北市板橋警分局今（7日）凌晨4時許獲報，價值約1500萬元的紅色藍寶堅尼（Huracan Coupe V10）小牛超跑行經新北市板橋區台64線快速道路下板橋匝道口自撞分隔道，警方到場後34歲徐姓女子自稱是駕駛，但下匝道往板橋、不下匝道往中和，徐女連要去哪都回答不出來，最後遭警方識破謊言。

據悉，32歲吳姓男子今（7日）凌晨4時許，駕駛紅色藍寶堅尼（Huracan Coupe V10）小牛超跑，行經新北市板橋區台64線快速道路板橋匝道口，吳男自撞分隔道，由於衝擊力道相當大，車頭全毀、零件散落一地。

吳男肇事後立即聯繫徐女，徐女則開車前往現場，吳男再開徐女的汽車肇逃，吳男還佯裝不知情趕往現場協助處理。

警方到場時，徐女慌張從橋下跑至肇事現場，她聲稱因路況不熟悉，所以才會肇事。徐女酒測值為零，警方將徐女帶回偵訊，但她連要去何處、車速都說不清楚，更不清楚下匝道是往板橋、不下匝道往中和。

警方進一步調閱監視器，卻發現徐女是自己開車前往現場，戳破徐女謊言。徐女稱，自己是自願冒名頂替，並無人唆使，警訊後依頂替罪及偽造文書罪嫌函送地檢署偵辦。

另外，吳男已離開現場，警方已進一步通知他到案說明。據悉，紅色藍寶堅尼小牛（Huracan Coupe V10）「小牛」超跑價值約1500萬元。

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(中時 )