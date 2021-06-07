新冠肺炎疫情急遽升溫，疫苗供給卻不足，此時國際對台伸出援手，日本4日捐助台灣124萬劑AZ疫苗，美國也將贈予台灣75萬劑疫苗，對此，國民黨台北市議員羅智強表示，自己感到諷刺，當時政府幫巴拉圭買200萬劑疫苗的魄力去哪了？結果現在變成北韓認證的「疫苗乞丐」，豈不悲哀。

羅智強今（7日）在臉書發文表示，當台灣振奮於美國援助75萬劑疫苗，自己再次感到無比的諷刺，今年3月時外交部為了鞏固邦誼，傾力協助巴拉圭買疫苗，竟然買到200萬劑AZ；羅智強譏諷，「被罵前，外交部得意洋洋的接受巴拉圭道謝，被罵後再說謊否認」。

然而當現在台灣爆發本土疫情，羅智強怒轟，外交部卻一聲不吭，甚至放任駐德代表謝志偉，胡亂抹紅張小燕，現在日本記著10年前紅十字會發動的大募款、感謝全台灣人的愛心，捐124萬劑AZ；美國則秉人道精神援助全球，其中台灣分到75萬劑，加起來也就剛好是台灣幫助巴拉圭買的200萬劑疫苗，如此荒謬絶倫、顛倒輕重的政府，現在來邀功？

羅智強不禁想問外交部，幫巴拉圭買200萬劑疫苗的魄力去哪了？看看那時的「TaiwanCanHelp」，現在變成北韓認證的「疫苗乞丐」，能不悲哀？

今年3月，我邦交國巴拉圭因疫情嚴重，希望取得大陸生產的疫苗，引起外交轉向疑慮，蔡政府立刻同意巴拉圭從台灣援助巴國興建社會住宅的2300萬美元款項中，移撥款項供巴國購買疫苗，並且在美國從中運作下，巴拉圭終於成功向印度採購200萬劑疫苗。

不過當時卻有報導指出，這200萬劑AZ疫苗傳是台灣轉讓給巴拉圭救急，對此，衛福部長陳時中否認此事，稱台灣沒有這樣的本錢。外交部拉丁美洲及加勒比海司司長俞大則表示，台灣與巴拉圭有5年合作計畫，巴國國會已同意挪用原先計畫的錢來買疫苗，台灣幫助他們牽線及出錢買疫苗，沒有出讓疫苗。

(中時新聞網)