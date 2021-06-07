隨著產業分工專業化及細緻化，企業經營對專業技術之需求日益增強，帶動專業技術服務業2018年營業額達3,347億元，為歷年新高，但經濟部表示，今年第1季隨國內疫情穩定，戶外活動回溫，業務推展逐漸恢復常態，加上上年比較基期偏低，營業額轉呈正成長2.0％，專業技術服務業營業額終止連續4季負成長，但近期疫情升溫，恐抑低第2季成長動能。

經濟部指出，2019年受美中貿易戰影響，以及2020年因COVID-19疫情蔓延，企業對管理顧問、廣告、產品及展覽活動設計等需求轉趨保守，致專業技術服務業營業額分別年減0.8％、4.3％。

專業技術服務業內含管理顧問業、廣告業及市場研究業、專門設計業及攝影業等4業別。就各業別觀察，管理顧問業營業額近10年平均年成長2.5％，今年第1季因財務管理及能源、食品飲料生產之顧問諮詢業務提升，營業額達194億元，為歷年同季新高，年增6.1％；廣告業及市場研究業近10年平均年成長1.5％，今年第1季因汽車廣告量上升及廣告業者拓展客戶群，年增0.9％；專門設計業近10年平均年增3.3％，今年第1季則因商用室內設計承攬減少，惟工業設計接案增加，抵銷部分減幅，年減0.9％；攝影業近年相片影像輸出需求漸被智慧手持裝置取代，加上2020年結婚對數(12.2萬)較100年對數(16.5萬)減少近2成6，婚紗攝影需求減少，致近10年平均年減2.9%，惟今年第1季因比較基期偏低，加上室內、戶外海報影像輸出服務業績增長，年增7.3%。

隨企業多角化經營及業務不斷創新，對專業技術服務業之需求亦漸次提高，帶動近年專業技術服務業受僱員工人數多呈成長趨勢，惟2020年受疫情衝擊影響，受僱員工人數年減1.7%，今年第1季續減1.9%；若就薪資觀察，2020年專業技術服務業每人每月經常性薪資為5.2萬元，年增3.2%，為2000年以來最大增幅，且薪資水準及增幅均優於整體服務業之4.4萬元及1.5％，2021年第1季續增至5.3萬元，年增1.6％。

4.專業技術服務業受僱員工以技術員及助理專業人員為主：依勞動部最新職類別薪資調查，109年7月專業技術服務業僱用職類平均集中於技術員及助理專業人員(占23.6%)、主管及監督人員(占23.0%)、專業人員(占21.1%)及事務支援人員(占20.1%)，四類占比達87.8%，其中需具備專業技術之專技人員(含專業人員、技術員及助理專業人員)比例達44.7%，而整體服務業則以事務支援人員(占19.7%)及服務銷售工作人員(占19.6%)較多，技術員及助理專業人員(占16.2%)排第三。

(工商 )