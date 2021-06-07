每戶10萬元的勞工紓困貸款，即將在6月15日正式開放受理申請，據金融圈人士指出，不少民營銀行在銀行公會或是金管會所召集的相關會議上都坦言，去年10萬元的勞工紓困貸款，有不少卡債族是借來還卡債，由於今年申請不再是人人有獎，相反的由於名額較去年「腰斬」，因此申請者之間的排擠效應會更大，甚至真正需要這筆錢來救急的勞工，會受到其他「理財型」借款戶的排擠反而借不到。

所謂的「理財型」借款戶，除了卡債族之外，另一種就是借錢來投資股票、買基金。對於借錢還卡債，行庫主管指出，有些民眾還付得起信用卡帳單的每期最低應繳金額，只是有勞工紓困貸款之後，就直接用10萬元把使用循環信用的額度都還掉，尤其是民營銀行的循環信用利率普遍比公股銀行高許多，民營銀行所受理的不少自行客戶勞工紓困貸款案，有許多是把錢拿去還自家信用卡的卡債、省下大筆利息支出，甚至還有「套利」空間。

包括數家發卡大行在相關會議上，也都坦言此點。不過由於今年開放的名額只有去年的一半，由於並未過濾可申請勞工紓困貸款者的身份，以及資金用途，因此會否因而排擠到真正需求者，現在也引金融圈高度矚目。

對此銀行業者指出，上述的問題，在未作申請者的所得等條件資格限制之下，的確會產生連生活基本開銷都有問題的真正需求者，被「理財型需求者」排擠的隱憂，不過，除非勞動部從「最上游」的源頭，就直接訂出借款條件限制，諸如所得證明、薪資證明等等，來證明對這筆勞工貸款需求的迫切性，否則要銀行從申請資金用途來把關，在實務上幾乎可說是不可能，因為銀行無法追查後續的資金用途是否與申報時的資金用途相符，現在只希望民眾在申請時能「自律」，把名額留給真正需要救急的人。

(工商 )