天王劉德華出道40多年，地位與人氣在圈內屹立不搖，人長得帥、演技深刻外，他個性溫和講義氣，EQ、人品非常好，還很自律，謹言慎行，無論螢光幕前還是私底下，都是公認的完美男神，在圈內很受到敬重，女神林志玲也很崇拜前輩，某次兩人上節目宣傳新戲，林志玲一時口誤問華仔：「哪個部位最吸引你」，劉德華不但輕輕鬆鬆化解尷尬，答案還讓人心動不已。

林志玲以「台灣第一名模」走紅後，接演過不少大片、跟兩岸許多實力派影星合作過，在2013年，她擔任《天機：富春山居圖》女主角，首度跟天王劉德華同戲，兩人也被安排一起為新片跑宣傳，上了知名談話性節目《魯豫有約》。

《魯豫有約》節目，除了與主持人對談外，還有一個知名橋段，就是讓來賓互問互答，當時林志玲問了劉德華：「我哪個部位最吸引你啊？」，話說出口驚覺有點怪怪的，可能會產生誤解，臉一紅，連忙修正：「是說哪個地方最吸引你？」。

主持人魯豫見林志玲尷尬，也連忙幫著打圓場，提說可能類似眼睛很美、鼻子很挺之類，反倒主角劉德華一派泰然，本以為他要接魯豫丟出的「球」，誇林志玲美貌，但天王竟說：「其實很難有外表能吸引到我」，表示吸不吸引要交往才知道，反問女方：「志玲妳有空嗎？」，出乎意料的答案，不但化解志玲姊姊的尷尬，也避免談長相被說有物化女性思維，還順手撩了一波，讓人心動不已，EQ真的太高。

(中時新聞網)