一名家住屏東的人夫，109年開車停等紅燈，遭到一名女子輕微追撞，男方表示要交給保險公司和解，但女方堅持要加他LINE，還希望男子不要出險，自己更南下高雄與男方見面，2個月後某日卻一起上摩鐵，由女方替他手淫消火，未料卻遭正宮帶著徵信業者當場捉姦遭提告，人夫出庭時向法官控訴，因妻子外遇，自己不願離婚，卻遭妻子設計仙人跳逼他離婚，法院因此輕判6萬元賠償。

根據判決書記載，該名人夫與一名女子，於108 年9 月14日晚間一同用餐，但用餐期間女方喝酒後宣稱不適堅持要休息，人夫於是載他前往汽車旅館，女方還自願替人夫手淫消火。

但妻子這時卻帶著徵信社人員在外等候，並當場衝入捉姦在床，事後對丈夫及女子提出損害賠償求償60萬元，但人妻事後卻對女方撤回告訴。

男方出庭時辯稱，他和妻子結婚多年，育有一女一子，於107年4月起至108年間，發現妻子有婚外情，還在107年4、5月，一再逼迫他離婚，他為使未成年子女保有完整家庭，仍選擇繼續維持婚姻，努力與妻子溝通，但妻子卻一再以「你去死吧」、「滾出我的生活」、「搬回去屏東住」、「討厭看到你」、「噁心」、「離婚想快辦一辦」、「看到你就想吐」逼他離婚。

人夫也控訴肇事的女方，工作地點於新竹，卻對他一再謊稱工作地點於台中，刻意於108 年7 月30日在屏東市中正路、公德街口，駕車以極輕微方式追撞他，他本想交由保險公司處理，該名女卻與他互加通訊軟體，聯絡期間又表示不要辦理出險理賠，且佯稱伊在台中工作，

該名女子事後又主動表示要到高雄與人夫見面，並刻意傳「台中烏日到高雄左營」之高鐵票，企圖隱瞞伊在新竹居住工作之事實，雙方見面後，一起前往義式餐酒館用餐喝酒，還到駁二特區散步，但該名女子卻稱不勝酒力要躺下來休息，於是共同前往附近旅館，人夫本來要離開，但女方要求一定陪她上樓，女方還貼心替人夫手淫消火。

未料事後人夫步出房間時，妻子、岳母及徵信社人員立刻手持攝影機上前強行拍攝，人夫表示，該家徵信業者在新竹，女方也住新竹，一開始又隱瞞身分，極有可能就是配合妻子設計，達到妻子想要離婚之目的。法官審理任認為，雖然丈夫有充分理由說明遭設計，但女方替他手淫也是事實，因此輕判6萬元。

(中時新聞網)