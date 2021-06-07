疫情嚴峻，全台升級第三級警戒，待在家的時間變得很長，而在三餐之餘，不少人工作、無聊或追劇時，總會嘴饞想吃點東西，你體重增加了嗎？

●防疫不怕胖 9款低卡點心

誰說零嘴熱量一定高？營養師高敏敏特別在其臉書奉上9款防疫不怕胖的「低卡點心」，當你嘴饞時的救星：

1、堅果1小包(25g) 147kcal

市售一小包的堅果，份量不是營養師常說的一份喔！通常都會超過一百大卡，建議一次吃半包比較剛好。

2、雞胸肉1片(120g)145kcal

好的低脂蛋白質，舒肥一下就很鮮嫩，適合在家增肌減脂的運動人士。

(示意圖/常春月刊提供)

3、大麥棒1根(32g)141kcal

有膳食纖維跟維生素的全穀雜糧類食物，是大家現在很需要的，幫助黏膜維持健康、腸道順暢代謝也會更好。

4、無糖優酪乳1瓶(約200ml)114kcal

好菌的定殖很重要，建議可以天天喝，每天補一點好菌；此外，也補充乳製品的鈣質跟好蛋白質，強健免疫細胞。

5、茶葉蛋1顆(50g)71kcal、毛豆 1碗(約60g)58kcal

這兩個食物都是優質的蛋白質，因免疫細胞大部分是蛋白質組成，要給他們好的原料，才能幫助身體的免疫力up。

(示意圖/常春月刊提供)

6、大番茄1顆(152g)26kca、玉米筍/1碗(約100g)26kcal

蔬菜是居家防疫的好幫手，滿滿一碗不到30大卡，且具豐富維生素植化素跟纖維，身體營養又不用擔心變胖。

7、海苔1小盒(6片)23kcal

這邊是指市售常見一盒一盒的那種海苔，雖然熱量低，但要注意鈉含量。

8、蒟蒻絲 1盒(100g)20kcal

熱量超低、份量很多，拿來煮蔬菜湯，吃完會非常有飽足感。

9、無糖綠茶 1杯(240ml)0kcal

綠茶裡的兒茶素幫助抗氧化，白開水喝膩了，在家泡泡茶也很不錯。

高敏敏提醒，非常時期，我們能做的真的是好好待在家裡、好好戴上口罩、注重清潔消毒，而藉由飲食提升免疫，保護自己也保護別人；但嘴饞時，也要好好控制熱量，免得拯救了世界，卻放飛了體重！

(中時新聞網)