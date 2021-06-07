今天清晨國道1號彰化北上199.8公里處，發生一起離奇的死亡車禍，一部自小客車追撞大貨車後停在高速公路上，黃姓拖吊車駕駛獲報在現場擺設交通錐準備救援時，慘遭後方另一部槽罐車追撞慘死。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

今天清晨國道1號彰化北上199.8公里處，發生一起離奇的死亡車禍，一部自小客車追撞大貨車後停在高速公路上，黃姓拖吊車駕駛獲報在現場擺設交通錐準備救援時，慘遭後方另一部槽罐車追撞慘死。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

載運氨水的化學槽車駕駛疑似未注意前方路況而猛烈撞上停在外側車道的拖吊車。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

載運氨水的化學槽車駕駛疑似未注意前方路況而猛烈撞上停在外側車道的拖吊車。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

遭自小客車追撞的大貨車停放在前方外側路肩。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

今天清晨國道1號彰化北上199.8公里處，發生一起離奇的死亡車禍，一部自小客車追撞大貨車後停在高速公路上，黃姓拖吊車駕駛獲報在現場擺設交通錐準備救援時，慘遭後方另一部槽罐車追撞慘死，警方獲報抵達現場後黃男已明顯無呼吸心跳，但詳細的肇事原因仍有待調查釐清。

今清晨4點40分左右，國道199.8公里自小客車擦撞大貨車後，57分許黃姓拖吊車駕駛抵達現場協助救援，沒想到後方82年次陳姓槽罐車駕駛疑似煞車不急，追撞拖吊車及當時站在車旁的黃姓駕駛，再波及到其他車輛。

警方表示，獲報已達現場後，黃姓拖吊車駕駛由現場救護人員宣告無呼吸心跳，5點52分禮儀社抵達現場送往彰化殯儀館，事故造成約3公里回堵，並於6點16分排除，但詳細的肇事原因仍有待調查釐清。警方強調，槽罐車駕駛酒測值未超標，但仍會製作生理平衡檢測，並依過失致死罪送交彰化地檢署後續偵辦。

警方也提醒，車輛載貨行駛高速公路請勿超速，應保持與前車安全距離並注意車前路況，長途行駛請確保休息完整勿疲勞駕駛，在國道發生車禍事故車輛還可以移動無人員受傷，應在快速採證後將車輛移至安全處所，若有人員受傷於車道上後方100公尺以上、路肩後方50公尺以上擺設故障標誌，並且隨時注意後方來車，避免二次事故。

(中時 )