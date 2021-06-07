今天清晨國道1號彰化北上199.8公里處，發生一起離奇的死亡車禍，一部自小客車追撞大貨車後停在高速公路上，黃姓拖吊車駕駛獲報在現場擺設交通錐準備救援時，慘遭後方另一部槽罐車追撞慘死，警方獲報抵達現場後黃男已明顯無呼吸心跳，但詳細的肇事原因仍有待調查釐清。
今清晨4點40分左右，國道199.8公里自小客車擦撞大貨車後，57分許黃姓拖吊車駕駛抵達現場協助救援，沒想到後方82年次陳姓槽罐車駕駛疑似煞車不急，追撞拖吊車及當時站在車旁的黃姓駕駛，再波及到其他車輛。
警方表示，獲報已達現場後，黃姓拖吊車駕駛由現場救護人員宣告無呼吸心跳，5點52分禮儀社抵達現場送往彰化殯儀館，事故造成約3公里回堵，並於6點16分排除，但詳細的肇事原因仍有待調查釐清。警方強調，槽罐車駕駛酒測值未超標，但仍會製作生理平衡檢測，並依過失致死罪送交彰化地檢署後續偵辦。
警方也提醒，車輛載貨行駛高速公路請勿超速，應保持與前車安全距離並注意車前路況，長途行駛請確保休息完整勿疲勞駕駛，在國道發生車禍事故車輛還可以移動無人員受傷，應在快速採證後將車輛移至安全處所，若有人員受傷於車道上後方100公尺以上、路肩後方50公尺以上擺設故障標誌，並且隨時注意後方來車，避免二次事故。
(中時 )
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