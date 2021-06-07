需求面看好，上周五美國原油期貨上漲1.2%；據美國勞工部發表的數據顯示，5月非農就業人口增加了55.9萬，失業率也下滑至5.8%，加上美元疲軟，故提振油價走勢；分析師表示，儘管該數據略遜於市場預期，但也代表美國聯準會(Fed)，短期內將不會改變貨幣政策。

此外，隨著夏季燃料需求增加，第二季全球石油消耗量，將較第一季增加220萬桶/日。石油輸出國組織(OPEC)與盟國組成的(OPEC+)，其產量微幅增加的政策，預期將維持不變；其中美國原油漲幅1.2%，倫敦原油漲幅0.8%。

美國NYMEX-7月輕質原油期貨上漲0.81美元，報每桶69.62美元；7月熱燃油漲0.02美元，報每加侖2.12美元；7月RBOB汽油漲0.01美元，報每加侖2.21美元；倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨上漲0.58美元，報每桶71.89美元。(商品行情網)

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