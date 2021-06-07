法國巴黎人壽與霸菱投顧共同合作推出的ESG主題類全委帳戶「法國巴黎人壽永續佳利投資帳戶」，由台新銀行獨家代理銷售。

霸菱投顧表示，全球已有128個國家宣示將於2050年達成淨零碳排目標，標竿企業亦以實際行動積極響應官方政策，突顯ESG責任投資是未來數十年最重要的投資趨勢 。法國巴黎人壽攜手霸菱投顧，推出ESG主題類全委帳戶「法國巴黎人壽永續佳利投資帳戶」，並連結於新投資型保險商品新滿威利變額(外幣)萬能壽險/新滿威利變額(外幣)年金保險，由台新銀行獨家代理銷售；該類全委帳戶將ESG概念納入投資組合中，讓保戶能同時跟上產業趨勢進行財務規劃，也能透過保險保障達到自己預定的人生規劃。

「法國巴黎人壽永續佳利投資帳戶」擁有三大特色 :

1.ESG子基金篩選機制: 結合公正第三方權威機構評選-包括晨星Morningstar永續投資評級、MSCI ESG評等、歐盟「永續金融揭露規定」以及聯合國責任投資原則 (PRI, Principles for Responsible Investment)，搭配績效篩選模式，挑選出ESG與績效兼具的優質標的。

2.化為主、量化為輔的投資策略: 鎖定長期投資趨勢，聚焦各產業ESG龍頭企業；另搭配獨家目標波動度控管模型，日日監控帳戶投資組合波動狀況，提供良好下檔保護。

3.每月收益撥回與加碼分紅機制:該帳戶透過每月收益撥回與加碼分紅機制(投資帳戶之資產撥回來源可能為本金），協助兼顧收益與資本利得分配之機會。

(時報資訊)