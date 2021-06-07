有女人味又神秘的女性總是很引人注目，無論在生活、事業還是愛情中，都能吸引異性愛慕，更連同性都會羨慕她們。搜狐網命理專欄點名，天秤座、天蠍座、水瓶座的女性最有魅力，舉手投足風情萬種，從談吐到一顰一笑都令人難忘，讓男人們看了春心蕩漾。

▍1. 天秤座

天秤女從頭到腳都散發著優雅的氣質，舉手投足充滿魅力又得體，給人既清爽又有貴氣的印象，非常符合大眾的審美觀，是盛產女神的星座之一。在交友圈中，天秤女非常受歡迎，加上對自己要求比較高，不管在生活或是工作方面都要做到沒有瑕疵的地步，如此完美的女人，幾乎沒有男人能夠抗拒。

▍2. 天蠍座

天蠍女的外表看起來有點冷漠，但是深入認識後，就會發現她們非常有女人味，天生性感又嫵媚，加上很有神秘感，總讓男人不由自主產生好奇心，想知道她們淡漠的形象背後在想什麼。不過天蠍女的氣場強大，可能會讓一大部分的男人望而卻步，不過吸引力是無意識給予對方的，只要天蠍女堅守著自己的原則和對愛情的標準，依舊擋不住真心喜歡她們的追求者。

▍3. 水瓶座

水瓶女看似個性溫柔隨和，但實際上卻非常有個性！她們做人做事比較我行我素，不會很重視其他人的看法，向來就不是乖乖牌，而這種獨特很惹人好奇。水瓶女有一種驕傲的姿態，讓人覺得貴氣十足很有魅力，加上她們天生對世俗的一切保持著冷淡的態度，對很多事情都不在乎也不計較，正因如此，才會變成男人心中不可侵犯的女神。

(中時新聞網)