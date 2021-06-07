今（6/7)日是「世界食品安全日」，台灣麥當勞首度同步舉辦「食安&品質小學堂」線上問答活動，請喜歡麥當勞的消費者一起來挑戰。即日起至6月15日，凡參與「食安&品質小學堂」線上問答活動，並全數答對者，就有機會獲得用麥當勞餐廳已淘汰的紅白黃塑膠吸管、杯蓋與McCafe咖啡渣為素材，超限量打造的非賣品「麥當勞環保杯墊」，消費者可以測試自己過去對麥當勞的食安有多瞭解。

麥當勞高度重視「食品安全」，配合世界食品安全日，全球麥當勞即日起同步啟動2021「食品安全週」。鑑於台灣防疫來到關鍵時刻，餐飲衛生與食品安全更顯重要，台灣麥當勞除推出線上「食安&品質小學堂」，透過問答活動讓消費者瞭解更多、吃得更安心，也以趣味的線上影片與互動遊戲，讓全台2萬多名，從餐廳第一線到辦公室員工，再次「溫故知新」食安的重要。

台灣麥當勞在6月9日更將於線上舉辦「2021食品安全高峰會」，邀集來自世界各地的產官學專家，共同分享食安趨勢及應用科技，提升食品產業視野、讓食安管理更與時俱進！全台麥當勞餐廳 5月起全面導入數位化食安管理系統。

今年五月起，全台麥當勞餐廳陸續進入「無紙化」管理！過去每間麥當勞餐廳，用來記載每天所有與食品安全相關數據的「食安本」，正式走入歷史；未來包括倉儲溫度、油溫、產品烹調中心溫度等食安關鍵數字，都將儲存在雲端的「數位化食安管理系統」，搭配藍芽連線的數位溫度計，測溫當下即刻上傳並回饋，更即時又精準。

台灣麥當勞表示，「數位化食安管理系統」除讓餐廳現場作業效率大幅提升，近400家餐廳每天上傳到雲端的各項數值，也可作為後續大數據分析、優化食安管理的參考依據；透過科技的輔助，持續提供麥當勞消費者安心、美味的餐食。

台灣麥當勞每兩年舉辦「食品安全高峰會」，邀請一、二階供應商及產官學研各界專家，共同探討食安議題，期待共創更好的產業環境。今年度的食安高峰會，適逢COVID-19加強防疫期間，故首度以「線上會議」的方式舉辦年度盛會，並發揮「網路無國界」的特性，邀請來自美國、英國等地的專家分享，精彩可期，截至五月底已有來自超過100個公司與單位、近500位聽眾報名參加，亦創下歷年與會紀錄。

今年台灣麥當勞的食安高峰會很「數位」！不僅首度採「事前預錄，會議當日首播」的形式舉辦，更以「現代化食安管理」作為主題，探討政府食品雲的應用、食安風險分析、全球飲食生態現代化趨勢，及數位化導入與管理等議題；台灣麥當勞將持續與所有供應商夥伴攜手努力，持續落實「我用心、你安心」的承諾，共創更好的食安環境。

(工商 )