疫情持續嚴峻，全國檢察機關實施居家辦公、暫緩開庭，但因居家外網際連線法務部內網、檢警電子公文作業、遠距開庭筆錄製作等仍有諸多窒礙，檢察改革團體「劍青檢改」7日籲請行政院、法務部加速部署司法資安對策，避免疫情期間出現治安空窗期。

劍青檢改指出，全國地檢署受理刑事案件數量為法院數倍，政府三級警戒及暫緩開庭政策之下，各地檢署收案持續累積、積壓，但犯罪不會因疫情放假。

去年3月，法務部開會研議居家辦公相關配套，資訊處報告指法務部提供外部連線內網，僅可提供20個連線同時使用，如要提供大規模居家辦公連線能力，建置專用虛擬私有網路(VPN)連線經費約需559萬7657元，但事隔1年3個月，迄今各地檢署仍無外部網路連線內網資安線路。

因此劍青檢改籲請行政院、法務部盡速補強：一、「外部居家網際網路連線法務部內網機制」資安線路；二、研議開放檢警電子文書收發傳遞輸功能；三、設立公文書類暨傳票電子簽核功能；四、開放遠距視訊錄影錄音及筆錄製作之制度化。

劍青檢改呼籲，國家治安工作及司法效能在疫情肆虐下，仍需檢警勉力維持，以確保社會安定，期盼行政院、法務部加速部署司法資安對策，提供科技資源及相關系統配套，跟上疫情時代治安情勢。

(中時 )