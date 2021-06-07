台灣疫情嚴峻，確診死亡人數不斷攀高。前疾管局長、現任陽明大學教授張鴻仁表示，死亡數飆高已凸顯3大警訊，包括疫情監控體系失靈、重症照護的失能及短缺治療重症的藥物，呼籲健保署應緊急採取相關措施，防止醫療體系崩解。

張鴻仁前天於個人臉書指出，疫情爆發之前，指揮中心游刃有餘，但過去一個多月以來如烽火遍地，面對傳染力高、速度快，死亡率又高的變種病毒，死亡數飆高已凸顯3大警訊。

張鴻仁表示，首先是社區發生死亡後才確診，代表疫情監控體系失靈，表示過去這段期間整體偵測能量，還追不上病毒散播的速度；其次是重症照護的失能，每張重症病床，背後是一群兵疲馬困的醫護人員在苦撐，盼不到援兵，也看不到未來

最後，用於治療重症的藥物不足且管制過嚴，而除了瑞德西韋之外，許多新藥尚來不及進口。張鴻仁說，這些警訊皆顯示，健保可動用的資源尚未注入醫療體系，所有醫院都在最緊繃的財務壓力下運作，除了極少數例外，但九成以上的醫院獲利都是靠地下停車場及美食街。另外，許多醫療院所有床卻不敢開床，主要受制於護理人員嚴重不足，指揮官陳時中要求全國醫院「降載」，才慢慢有病床釋出。

張鴻仁認為，在疫苗未大量施打前，疫情不會真正被控制，第一線醫護人員再等不到援軍，就等著看醫護體系如何崩解。他向健保署提出3大措施建議，第一，請立即召開健保委員會，研商如何挹注資源，讓全國各級醫院大開病床、大招醫護，且必須有額外預算。

第二，請立即宣布醫院、診所疫情期間最低收入保障；最後是宣布保障點值，張鴻仁說「我無法想像醫院一邊作戰，一邊還不知道彈藥、糧草及援兵在哪裡」，一個進步的國家，要用經濟的手段辦事，「非常時期，一定要用非常手段」。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

(中時新聞網)