台中5日新增9例本土確診個案，其中霧峰一間快炒店一家6口都感染，由於該店位於亞洲大學對面，老闆坦承壓力很大，並心痛發文表示，家人沒有到處亂跑，甚至都戴著口罩睡覺，結果防疫做成這樣了還確診，不禁感嘆「誰願意？大家都是受害者」。

老闆在臉書痛心發文表示，家人都只在店裡與家裡「兩點一線」移動，除了這2個地方，沒有到處亂跑，而且妻子染疫之前，每次到店內都會戴兩層口罩，甚至連睡覺也戴，都做成這樣了還是不幸染疫。他無奈感嘆說，1家6口都確診後，年邁父母需要居家隔離，年幼的女兒及外甥被送進防疫旅館「誰願意染疫？大家都是這波的受害者，我們的壓力也很大」。

由於快炒店一家足跡遍布霧峰光復新村市場、霧峰水餃娟、台新銀行大里分行等地，加上店面就在亞洲大學對面，台中市府緊急啟動亞大醫院、大里仁愛醫院進行快篩，截至昨（6日）為止已快篩近500人，所幸都呈現陰性。

(中時新聞網)