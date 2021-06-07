苗栗3家電子廠發生群聚感染事件恐擴大，疫情指揮中心指揮官陳時中昨表示，已要求疫情最嚴重的京元電子讓所有移工停班、隔離，但薪資要照付。對此，時事評論員李正皓坦言，很擔心京元電的群聚案例，因為護國神山群的「群」這個字，其實就是群聚的群。

苗栗縣6日暴增75例確診個案，除確診人數再創新高外，更單日超越北市的65例，其中京元電竹南廠員工就占了65例、累計195人染疫，更擴及到第3家電子廠智邦科技新增10例確診，加上超豐電子前天的11名確診員工，苗栗迄今216名電子廠員工染疫。

京元電竹南廠。（資料照／謝明俊攝）

李正皓今（7）日在臉書表示，就縱向來說，垂直整合一直是台灣高科技產業的強項，台灣南北不到2小時高鐵車程的距離，從IC設計、IC製造到IC封測一應俱全；而過去台灣高科技廠的緊密聯繫、客戶與客戶之間的密切往來，是台灣發展高科技產業的優勢，如今這樣的緊密聯繫，反而可能成為病毒傳播的最佳途徑。

從橫向來說，李正皓指出，一間科技廠的供應商不會只供應一間企業，而工程師、移工的交友圈也不會僅止於自己公司，因此當台灣高科技產業成為一個聚落時，供應商、工程師、移工於公於私的橫向聯繫不可能會少，而這又是病毒傳播的另一個可能途徑。

此次京元電的群聚案例爆發後，短短幾天已擴散到包含台積電、超豐電、智邦科技等四家科技公司，李正皓說，指揮中心由王必勝醫生率領醫療團隊，第一時間赴苗栗設立前進指揮所是正確的決策，但也希望一切還來得及，否則這次後果真的會不堪設想。

(中時新聞網)