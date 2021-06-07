香港去年公布實施《香港國安法》後，外界擔心香港「一國兩制」恐將名存實亡。與此同時，英籍的香港終審法院非常任法官何熙怡（Brenda Marjorie Hale）說，她的任期將結束並表示她不希望獲得連任。

美國之音報導，英國《泰晤士報》近日援引何熙怡在一個網上會議上的發言，她的終審法院非常任海外法官任期將於7月到期，她「不希望再獲委任」。何熙怡還表示，她離任的主要原因是在目前情況下，對《香港國安法》有各種疑慮，也無法預計自己何時可前往香港。

何熙怡2018年成為香港終審法院非常任法官。1945年出生何熙怡在劍橋大學格頓學院（Girton College, Cambridge）就學，1969年取得大律師資格，1989年獲委任為御用大律師，1994年獲委任為英國高等法院家事法庭大法官，1999年成為上訴法院大法官，2004年成為首位和唯一一位出任上訴法院常任高級法官的女性。 2009年起，何熙怡出任英國最高法院法官，2013年成為英國最高法院副院長，2017年成為院長，2020年1月卸任。

去年9月2日，來自澳洲的香港終審法院非常任海外法官施覺民（James Spigelman）提早2年向特首林鄭月娥提出辭職。而此前一天，林鄭月娥就香港是否有三權分立的社會爭議表態，稱香港從無三權分立，只有三權分工和行政主導。

澳洲廣播公司(ABC)隨後報導，施覺民表示，辭職事關「國安法的相關內容」，但沒有進一步解釋。施覺民的辭職曾引發香港社會關注。香港大律師公會主席戴啟思擔心，對香港法治的潛在影響，而時任立法會法律界議員郭榮鏗憂慮海外法官請辭會陸續出現，嚴重打擊國際社會對香港法治的信心。

自2013年起出任終審法院非常任法官的施覺民，任期2022年7月結束。他辭職後，終審法院還有13位海外非常任法官，其中3位來自澳洲。

施覺民1946年出生於波蘭，曾在悉尼大學取得文學士及法學士學位，1980年起以大律師身分執業，1986年獲委任為御用大律師，1997年署任新南威爾士副檢察長，1998年獲委任為新南威爾士首席法官，直至2011年。

根據1997年香港主權歸還中國的《香港基本法》規定，香港施行有別於中國大陸社會主義的社會制度。不同於中國的大陸法系及司法系統受制於中共管控，香港延續英美法系，也就是普通法系。來自英美法系的律師可在港執業，資深法官也受聘擔任擁有最終裁判權的終身法庭的非常任海外法官。

不過，《香港國安法》自去年6月公布實施以來，香港的司法獨立是否被削弱，受到國際社會廣泛的關注與質疑。

(中時 )