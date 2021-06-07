日系外資針對聯詠(3034)出具最新研究報告指出，看好聯詠第四季ASP、毛利率仍可能保持高檔水準，且到明年DDI產能幾乎沒有增長空間，故維持聯詠目標價720元、重申買進評等。

日系外資表示，聯詠近期股價自4月高點下滑約20%，主要是因為市場擔憂驅動IC市場第三季恐為高峰，價格、毛利率可能會從第四季度開始下降，但即使面板價格從2021年第四季度開始下降，聯詠的ASP、毛利率仍可能保持高檔水準，故維持聯詠目標價720元、重申買進評等。

日系外資表示，短期聯詠的走弱，主要是因為傳統面板週期思維所造成的，首先，將DDI視為商品是錯誤的，當所有IC產品進入價格低迷期時，產能均呈現增速回升，但現在數據顯示，DDI產能在2022年幾乎沒有增長空間，再者，目前看到僅合肥晶成有機會擴大其DDI產能，但其設備進度緩慢，預期其只能實現其承諾的2021年底產能(10萬片)的一半，另外，預計聯詠的ASP趨勢將跟隨代工週期，而不是面板週期，因為DDI產能是面板供應的瓶頸，但大多數代工廠都不願意為面板分配更多產能，不僅如此，從2020年第四季度開始的DDI價格上漲主要是修正過去10~15年被壓抑的價格。

日系外資表示，除驅動IC外，聯詠在SoC也變得越來越強大，聯詠的SOC占比三星電視出貨第一，預計今年的市占率更將由2020年的60%成長到70%，最後，聯詠還有一些新業務，例如iPad/Mac DDI、OLED DDI等，未來也將率續貢獻業績。

(時報資訊)