1.永豐餘(1907)：漲價等利多紛陳，今早多頭續湧，股價再戰50關、觸及漲停50.6元。
2.華紙(1905)：漲風吹進造紙廠，不理外資4日賣超萬餘張，今早仍急拉漲停。
3.榮成(1909)：投信持續買超，前5月稅前EPS 0.87元，激勵晨盤股價漲逾6.5%。
4.ABC-KY(6598)：短線跌多，今早多頭奮起，挾量急攻漲停50.6元，一舉躍過月線、季線。
5.台康生技(6589)：鄭重否認有關郭台銘為公司爭取代工BNT疫苗傳言，惟今早股價仍噴量漲停，登上月線。
6.原相(3227)：出貨帶勁，營收看季季高，盤初力漲逾2.5%。
7.華電(1603)：電動車、銅題材，股價一度衝漲近6%，站穩5日線。
8.奇鋐(3017)：反映銅價走升，散熱模組廠喊漲，盤初高漲逾6%，再刷新波段高價。
9.國喬(1312)：國際油價上揚，盤初強漲近6%。
10.偉詮電(2436)：5月營收創高，估下半年營收逐月成長，股價走揚逾2.5%。
11.華泰(2329)：漲價題材，加上外資連5日挺，晨盤飆上20.7元漲停。
12.一詮(2486)：5月營收年增56%，早盤上攻逾6%。
13.欣興(3037)：ABF客戶需求強勁，營運有錢景，投信積極買進，晨盤一度走揚4%以上，創新高價。
14.南電(8046)：5月營收受疫情影響有限，月減0.96%、年增逾40%，晨盤最高達348.5元。
15.雙鴻(3324)：居家辦公、遠端教學間接推動散熱模組需求，170元上方強勢打底，一度勁揚3%。
16.宏益(1452)：轉單效應+報價攀升，今年營運大爆發，盤初一度飆升8%。
17.和益(1709)：疫情帶動清潔用品大賣，今年業績看好，跳空漲停開盤。
18.東森(2614)：疫情未降溫，受惠轉投資的東森直消電商銷售大好，母憑子貴，盤初上揚近3%。
19.毛寶(1732)：防疫光環罩頂，低檔修正後，再亮漲停燈。
20.晶相光(3530)：5月營收月成長6.8％，年成長103.5％，前5月營收年增70.8％，創同期新高，今挾量觸漲停166.5元。
(時報資訊)
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