1.永豐餘(1907)：漲價等利多紛陳，今早多頭續湧，股價再戰50關、觸及漲停50.6元。

2.華紙(1905)：漲風吹進造紙廠，不理外資4日賣超萬餘張，今早仍急拉漲停。

3.榮成(1909)：投信持續買超，前5月稅前EPS 0.87元，激勵晨盤股價漲逾6.5%。

4.ABC-KY(6598)：短線跌多，今早多頭奮起，挾量急攻漲停50.6元，一舉躍過月線、季線。

5.台康生技(6589)：鄭重否認有關郭台銘為公司爭取代工BNT疫苗傳言，惟今早股價仍噴量漲停，登上月線。

6.原相(3227)：出貨帶勁，營收看季季高，盤初力漲逾2.5%。

7.華電(1603)：電動車、銅題材，股價一度衝漲近6%，站穩5日線。

8.奇鋐(3017)：反映銅價走升，散熱模組廠喊漲，盤初高漲逾6%，再刷新波段高價。

9.國喬(1312)：國際油價上揚，盤初強漲近6%。

10.偉詮電(2436)：5月營收創高，估下半年營收逐月成長，股價走揚逾2.5%。

11.華泰(2329)：漲價題材，加上外資連5日挺，晨盤飆上20.7元漲停。

12.一詮(2486)：5月營收年增56%，早盤上攻逾6%。

13.欣興(3037)：ABF客戶需求強勁，營運有錢景，投信積極買進，晨盤一度走揚4%以上，創新高價。

14.南電(8046)：5月營收受疫情影響有限，月減0.96%、年增逾40%，晨盤最高達348.5元。

15.雙鴻(3324)：居家辦公、遠端教學間接推動散熱模組需求，170元上方強勢打底，一度勁揚3%。

16.宏益(1452)：轉單效應+報價攀升，今年營運大爆發，盤初一度飆升8%。

17.和益(1709)：疫情帶動清潔用品大賣，今年業績看好，跳空漲停開盤。

18.東森(2614)：疫情未降溫，受惠轉投資的東森直消電商銷售大好，母憑子貴，盤初上揚近3%。

19.毛寶(1732)：防疫光環罩頂，低檔修正後，再亮漲停燈。

20.晶相光(3530)：5月營收月成長6.8％，年成長103.5％，前5月營收年增70.8％，創同期新高，今挾量觸漲停166.5元。

(時報資訊)