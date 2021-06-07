白色自小客車和重機相撞，左前車頭嚴重凹陷毀損。（翻攝畫面／石秀華高雄傳真）

高雄市三民區昨深夜發生一起車禍意外，1名鄭姓重機騎士行經大昌二路由南往北時，和欲左轉大豐路的自小客車相撞，因重擊力大，鄭女當場噴飛重摔倒地不起，自小客車頭凹陷，鄭女身體多處擦挫傷、骨盆骨折，所幸送醫後無生命危險，詳細肇責由警方調查中。

警方調查，該起車禍發生在昨深夜10時許，騎乘重機的鄭姓女子（18歲）行經大昌二路由南往北方向直行，駕駛白色自小客車的黃姓男子（38歲）則由北往南在大昌路和大豐路口左轉，雙方在路口發生劇烈碰撞後，騎士鄭女彈飛撞到自小客擋風玻璃，整個人騰空後又重摔倒地，重機車頭毀損，黃男白車車頭嚴重凹陷毀損。

警方和救護員趕抵現場，鄭男昏迷倒地不起，經送醫後有骨盆骨折、內出血、身體多處擦挫傷等傷勢，急救後無生命危險，黃男則受輕傷，由於雙方並未酒駕，但當時雙方燈號皆轉為紅燈，雙方疑似闖紅燈釀禍，詳細車禍原因由警方調查中。

(中時 )