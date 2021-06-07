【旅奇傳媒/記者-張偉浩】雲林縣長張麗善表示，太日樂集《圓起》流動藝術饗宴，希望讓民眾在家，透過網路平台觀賞優質影集，讓民眾在家也能瀏覽與了解本縣優秀的藝術工作者，在家就能享受一場場藝術的饗宴。也期待在疫情期間，能透過網路平台方式，讓雲林縣優秀團隊及歷史建築讓更多人看見，也為疫情舒緩後的觀光產業振興超前部署。

雲林縣政府文化觀光處長陳璧君表示，台糖公司酒精槽為1925年東亞地區最大規模的酒精工場，因太平洋戰爭期間被重點轟炸嚴重損毀，1958年再整建，因為全國僅有，加上具有歷史、文化、藝術價值，縣府2016年將它登錄為縣定古蹟，太日樂集透過環境劇場的演出與解說，讓鼓樂、空間融入一場時空之旅。疫情期間旅客可以在雲林縣政府文化觀光處臉書、慢遊雲林及Youtube等平台欣賞，帶領大家親臨生活日常的藝文之旅。

虎尾糖廠酒精槽策展概念 呈現歷史與地方生活樣態

雲林是台灣農業育成的「原鄉」，也是養成在地藝術生活創作人的「故鄉」，也許是外地人的「異鄉」，但的確是歡迎每一個人短留或久居的「家鄉」。

策展人王信智表示，在國外生活創作多年，決定回雲林這個陌生也熟悉的家後，非常榮幸因為雲林縣政府文化處的邀約，與在地深耕許久的藝術家及生活職人，在縣內富含故事的場域，進行一篇篇跨世代及跨領域的流動對話。

這場活動最開始源於表演團隊與公部門合作的小小試驗，在疫情期間，擴展成縣內的一種文化美學的體驗。雲林縣古蹟群建築相當富饒，為重新召喚這些過往的記憶，表演團隊藉由表演藝術的形式，融合古蹟歷史建築、並以不介入改變建築結構體為優先考量，使表演藝術與環境共存，進而感受到表演藝術的純真以及歷史建築的美。

▲雲林縣虎尾糖廠製糖歷史已111年，位於其內的磚造酒精槽，曾是東亞最大也是台灣僅存的古式製酒工廠設施。 圖：雲林縣政府文化觀光處╱提供

太日樂集團長張呈遠表示，古蹟可謂呈現歷史與地方生活樣態之形式之一，圓起結合地方古蹟建築，透過瞭解歷史，追溯以往的生活型態，猶如一場時空旅行。透過節目的安排，展現在地歷史建築與生活之連結，可使觀眾與在地的情感聯繫的更緊密。

由於現代人大多數的生活目標都是被工作所綑綁，鮮少機會可以思考到自己與大環境的關係為何。透過活動的呈現，引導觀眾們去思考，自身所屬的環境、所欣賞的藝術以及自身所處的狀態，使這三者的關係達成一個平衡的三角形，學習如何把自己與環境相處融洽。

圓起除了取自酒精槽的外型，也是緣起，透過人與人的連結，人與環境的連結，完成整齣演出作品。從一開始的生命之樹、喚水、舞波、笛詠、箏萃、鼓引、鑼語、花響，到最後見證到酒精槽的緣起圓起。從一開始的引路者喚醒眾人對大地敬意，也宣告演出正式開始，接著進入森林前由引路人揮灑清水，讓眾人沉澱心靈，接著笛、箏、鼓、鑼搭配自然的聲響，帶著觀眾與環境對話，最後合而為一，向土地和環境致敬。

現代人對於表演藝術的欣賞的印象大多為定點式展演，不管是音樂會也好，亦或是舞作、歌舞劇等等形式也好，皆保持一種謹慎、嚴肅的心情看待。為打破此刻板印象，透過這樣新穎的表演形式，透過引導，帶領觀眾領受環境的置換，除了保持原有的藝術性之外，同時可以與觀眾產生互動。

圖：雲林縣政府文化觀光處╱提供

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(中時新聞網)