京元電竹南廠員工確診連環爆，波及周邊超豐、智邦等科技大廠，今開盤京元電重挫逾2%，超豐與智邦也出現超過2%的跌幅，此外，染疫狀況也引發半導體供應鏈擔憂，相關電子股一片綠油油。

京元電上周爆發移工群聚事件，染疫風暴持續擴大，公司針對全體7300名員工進行普篩，截至6日，包括本國籍員工及移工在內，已確診的人數高達195人，指揮中心不僅在京元電設前進指揮所，同時要求移工停班14天，盼盡早阻斷病毒傳播鏈，將影響降至最低。

鄰近的封測大廠超豐與網通大廠智邦也受到波及，統計至6日，超豐有11名員工確診，智邦也有10人染疫，確診個案均已收治隔離，智邦強調目前竹南廠運作維持正常，員工篩檢陰性才能回廠，超豐則希望能在8日完成全數篩檢，目前產線維持滿載運作。

受到員工染疫風波影響，3家電子廠的股價都出現下跌，京元電一度重挫逾3%，隨即有買盤接手，跌幅收斂至3%內，暫報40.70元，智邦也出現近3%跌幅，暫報282.5元，超豐跌幅同樣超過2%，暫報69元。

台股今以17176.09點開出，上漲28.68點，但隨即翻黑重挫逾300點，失守萬七大關，由於科技廠傳出確診讓供應鏈出現擔憂，電子股一片綠油油，京元電大客戶聯發科也出現近2%跌幅。

(中時新聞網)