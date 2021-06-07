香港《財政預算案》提出向市民發放5000港元電子消費券，藉此刺激本地消費，港府籌備工作正進入最後階段。據香港01報導，港府暫定於7月4日（星期日）或5日（星期一）開始接受申請，市民可於網上登記或填表，登記時需從4個儲值支付工具中，選擇其中一個，並填寫相關平台的帳戶號碼，市民最快可於暑假內收到消費券。

與此同時，消費券計畫將加入居港條款，申請人須申報自己沒有離開香港超過某特定時間，否則或不符申請資格。

港府向18歲以上香港居民及新來港人士，派發5000元電子消費券，涉及360億元，惠及約720萬人。港府已選定4間支付工具營運商協助推行，包括AlipayHK（支付寶）、八達通、 Tap ＆ Go拍住賞及WeChat Pay（微信支付）。

為盡早推出計畫刺激消費，報導稱，港府初步定於7月4日（星期日）或5日（星期一）接受申請，政府正設立中央登記系統，合資格人士須提供姓名、身份證、可收取簡訊的本地手機號碼，並選擇支付工具及填寫帳號；計畫也會接受書面表格。參考去年發放一萬港元的經驗，消費券計畫定於周日啟動的機會較大。

港府去年向全民發錢，移居海外多年的港人也有份，結果引起批評。今年，香港財經事務及庫務局加入「在港居住條款」，有一段長時間不在香港居住的人士，不可受惠於消費券計畫，但目前尚未公布具體年期限制。

據了解，申請人這次申請登記時，需申報自己沒有離港居住超過特定時間，若有離港定居須提供原因。根據政府文件，有4類人可豁免居港時間限制，包括參加福建或廣東計畫、海外留學等。

至於發放期數，香港財政司長陳茂波上月曾表明不會分五期，也不會一次性發放，目前較大機會是分兩期派發，每期2500元，讓市民可作較大額度的消費。使用期限方面，陳茂波早前指聽取了不同意見，希望盡量留有彈性，即使用來辦年貨都行，預料有機會延長至明年農曆新年，但最終細節有待政府公布。

(中時 )