星展集團今發布最新投資總監觀點，針對流入美股資金激增，顯示市場樂觀態度。最近一季的企業財報顯示，科技類股中有96%的企業獲利優於市場預期，而且有89%的企業營收呈現成長。大幅的獲利上修與股價小幅上揚，科技類股今年的前瞻本益比已經下滑了12%。這也為投資人提供了一個長期佈局科技類股的機會。

星展最新投資總監觀點指出，美國股市正面動能持續。整體而言，資金大幅流入美股的情況顯示市場對美國經濟繼續從疫情中強勁復甦深具信心。基於下列4項因素，預期未來數月，標準普爾500指數可望持續維持正面動能：

1.總體經濟動能強勁：美國的總經動能仍然強勁，ISM製造業指數一直保持在代表景氣擴張的50之上（4月份為60.7）。美國的失業率也一直在穩定下降（4月為6.1％），這顯示未來國內消費前景良好。

2.企業獲利成長動能強勁：第一季美國企業財報中有87％的公司獲利優於市場預期，其中科技和金融類股表現亮眼。預期企業獲利強勁動能可望持續。

3.貨幣政策寬鬆：聯準會的超寬鬆貨幣政策依然持續，政策官員認為近期通膨壓力上升只是暫時性，淡化了過早採緊縮性政策的可能性。

4.肺炎疫情改善：美國每日新增肺炎病例呈現急劇下降趨勢和疫苗接種率高的情況顯示，政府已控制了疫情，這對美國經濟前景是正面的。

(時報資訊)