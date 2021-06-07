據分析師表示，儘管石油輸出國組織(OPEC)與盟國組成的(OPEC+)，逐漸放鬆了供應限制，但下半年全球石油需求預計將有望超過供應，令盤中油價延續上周五收盤漲勢；周一(6/7)截至台北時間上午10點20分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-7月輕質原油期貨上漲0.29美元，報每桶69.91美元；倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨上漲0.28美元，報每桶72.17美元。(商品行情網)

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