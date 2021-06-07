《國際油價》原油亞洲電子盤續漲 10:352021/06/07 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據分析師表示，儘管石油輸出國組織(OPEC)與盟國組成的(OPEC+)，逐漸放鬆了供應限制，但下半年全球石油需求預計將有望超過供應，令盤中油價延續上周五收盤漲勢；周一(6/7)截至台北時間上午10點20分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-7月輕質原油期貨上漲0.29美元，報每桶69.91美元；倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨上漲0.28美元，報每桶72.17美元。(商品行情網) 《商情》買盤回補 日本橡膠續漲 《商情》黃金亞洲電子盤轉跌 (時報資訊) #供應 #報每桶 #國際油價 #亞洲 #電子盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 世足資格賽》中華隊15號專打袋鼠 高偉傑攻破澳洲大門 02:432021/06/08 體育 《鋼鐵股》豐興本周盤價持平 12:002021/06/07 財經 中鋼內銷盤價 挑戰連13漲 04:102021/06/07 產業．科技 法藍瓷點心盤妝點端午節 04:102021/06/08 時尚消費 居家隔離概念 發燒 04:102021/06/08 財經要聞 世足資格賽》輸給世界排名192蒙古 只因吉爾吉斯3門將遭隔離 01:072021/06/08 體育 中租合迪聯貸50億 土銀主辦 04:102021/06/08 金融．稅務 《國際產業》觀望伊朗核談判 油價創高後壓回 11:092021/06/07 財經 亞洲生技大會 7月如期登場 04:102021/06/07 財經要聞 《商情》天氣乾燥擔憂 玉米電子盤漲3％ 12:342021/06/07 財經 美國政府追回數百萬美元Colonial Pipeline贖金 08:582021/06/08 財經 財經熱門新聞 不斷更新》二期解盲會過？高端急衝漲停228元 巨震18％ - 要聞 和碩員工洩女學生iPhone私密照 蘋果砸數百萬美元和解 - 財經 高端殺6根跌停 網見一幕驚喊：散戶不要碰 - 財經 餐飲收攤倒店潮 山雨欲來 - 財經要聞 - 工商時報 全金聯發出聲明請命 數十萬名壽險業務員 淪紓困孤兒 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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