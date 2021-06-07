創業家(8477)5月合併營收3.96億元，月增50.73％，年增5.74％，來到今年最好單月營收成績，且尚有營收受出貨影響遞延至6月認列，第2季營收成長可期。受疫情影響5月份電商買氣提升，創業家兄弟旗下生活市集與松果購物迅速反應為業績帶來大幅成長，在疫情爆發當天24小時內快速規劃出五個防疫相關專區，包含防疫消毒保護、居家辦公應援、食品補給專區等，超過千樣商品集結，提供民眾一站添足防疫及居家民生用品。

在訂單數方面飆升成長，防疫類型銷量最佳依然是口罩、酒精消毒類型產品，另外防飛沫面罩的訂單也顯著提升，顯示出民眾防疫升級的需求；同時，消費者購物品項逐漸回歸其他類型商品，如日用清潔耗品、居家家飾及家用電器品項皆有健康的成長曲線。其中，衛生紙不僅是疫情搶購日用品之一，也是站內持續熱銷的明星商品，眾多選擇中又以生活市集自有品牌「家厚衛生紙」主打高CP值的四層加厚奢華體驗銷售突出，在上市12天內銷售62,000包，賣出8.5座101的高度。

如何在疫情過後留住客源並吸引回訪是創業家兄弟健康成長的關鍵，生活市集與松果購物持續加深平台購物流程、商品種類及價格競爭力上的優化力道，在平台整併後更將集中集團資源、擴大營業規模，藉由一站式電商服務提升營運績效及市場競爭力。預期在今年第3、4季看到整體綜效，像是在AI研發與購物流程優化成效已逐漸反映到銷售成績。

(時報資訊)