7日，韓國SK集團旗下的電信業者SK電信（SK Telecom）否認，欲將其電商網站11Street內持股，出讓給全球最大線上零售商美國亞馬遜。

韓國當地媒體報導，亞馬遜將收購當地最大網站之一的11Street大約三成股權。據悉，亞馬遜最多可以購買11Street高達五成股份。

2020年11月，這家韓國三大電信業者之一的SK Telecom與亞馬遜強化在電子商務業務合作，並達成收購協議，也就是亞馬遜可以買下11Street部分股權。

為了闢謠，SK Telecom還特別發出聲明，表示雙方正合作推出一項服務，消費者在11Street網站內，就可以直接購買亞馬遜陳列商品。至於報紙刊登的11Street股權轉讓報導，根本是子虛烏有。

根據統計，SK Telecom目前擁有11Street約八成股份，並計畫2022年時，將把11Street這個韓國主流電商平台IPO（股票初次公開發行）。

(時報資訊)