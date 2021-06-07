美國能源部長格蘭霍姆（Jennifer Granholm）周日接受媒體訪問時表示，民主黨人周三將展開程序，準備將基礎建設法案交付眾議院表決，無論是否取得共和黨支持。

她表示，總統和曼欽（Joe Manchin）對於與共和黨人一起制定兩黨支持的基礎設施法案仍抱持希望。曼欽是西維吉尼亞州的民主黨參議員，被視為是這場國會表決中的關鍵游離票。

在提到立法的準備工作時，格蘭霍姆表示：「眾議院將於周三開始進行最後審議」。

在上周五回絕共和黨的最新提案後，拜登周一將第三度與共和黨談判代表、參議員卡皮托（Shelley Moore Capito）就基建方案達成協議的可能性展開協商。

白宮表示，共和黨的提議包括逾3000億美元的新支出用於修復道路和橋樑，以及用於寬頻建設和其他公共工程，而拜登則要求這方面應擴大支出至少1兆美元。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo ）周日接受媒體訪問時表示：「總統正帶領著我們繼續留在談判桌旁，所以我們雖然不會永遠這麼做，但現在雙方都有誠意，我們會繼續努力做好工作，並試圖達成兩黨協議」。

美國交通部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）接受媒體訪問時表示，共和黨的提議「未能達到總統的目標」，這不是只為了度過這個季節，也並非只是一些短期的激勵措施。他並表示，拜登政府最想要的，是該基建支出獲得兩黨支持。

民主黨在眾議院占有些微多數，而在參議院的席次則與共和黨五五均分，在關鍵時刻由副總統兼參議院院長賀錦麗（Kamala Harris）投下決勝票。這表示，拜登推動的任何基建法案都必須獲得所有民主黨眾議員和10名共和黨眾議員支持，不然就得透過名為「調解」的程序，在沒有共和黨支持下強行過關。

(時報資訊)