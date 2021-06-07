黃曉明和Angelababy（楊穎、Baby）近年一改高調放閃作風，不但不公開合體，連在網上也沒互動，讓兩人婚變傳聞不脛而走，婚姻狀態讓外界霧裡看花，先前他們才一家三口合體力破謠言，近來Angelababy忙著工作，網友發現最新釋出的海報，她竟戴著婚戒，再度間接否認婚變傳聞。

Angelababy先前接下新節目《心動的信號4》，在節目的官宣海報中，她身穿白色蕾絲洋裝，頂著一頭浪漫大波浪長髮，拿著一朵粉色玫瑰，露出招牌甜美微笑，唯美的畫面讓粉絲瞬間陷入愛河，卻有眼尖網友發現，Angelababy手上戴的大鑽戒，正是黃曉明為她打造的婚戒。

Angelababy的宣傳海報被發現戴著婚戒。（圖/翻攝自微博）

事實上，Angelababy過去就曾在IG曬過婚戒，該款是CHAUMET的JOSÉPHINE AIGRETTE IMPERIALE鉑金款式戒指，鑽戒的是一個皇冠的模樣，由1顆5.53克拉的梨形切割鑽石，加上73顆小鑽石組成，要價1000萬人民幣（約台幣4401萬元）。

Angelababy曾在IG曬過皇冠婚戒。（圖/翻攝自Angelababy IG）

先前Angelababy和閨蜜一同搭遊艇出遊，卻被發現掌鏡人竟是同為《奔跑吧》主持群的蔡徐坤，讓他們熱戀的傳聞甚囂塵上，對此《奔跑吧》成員黃旭熙（Lucas）立刻發文滅火，透露「Baby姐帶我們出去玩了」，蔡徐坤也回應黃旭熙的貼文，證實此次出遊其實是一群朋友出去玩。

(中時新聞網)