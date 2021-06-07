台灣本土疫情炸鍋，疫苗到底何時能打到，成為民眾的熱門話題。來自土耳其的「台灣女婿」男星吳鳳，最近被台灣人問土耳其有疫苗，會不會飛回去接種的問題，他霸氣回一句話，令大批台網友都狂讚：「謝謝你這麼愛這片土地！」

吳鳳昨（6日）晚間透過臉書發文，「有些台灣人問我：『吳鳳，土耳其現在有疫苗，不要回去打嗎？』」他表示土耳其現在接種疫苗的比例約20%，但疫苗數量仍供不應求，兩個阿姨雖然都打完了，但妹妹還在等待通知。話鋒一轉，「但更重要的是我不會因為要打疫苗，就回去土耳其或者去哪裡！土耳其前陣子每天6-7 萬個確診，最近7-8千個人。」

眼看本土確診數飆高，吳鳳透露現在除了偶爾到超市買東西和進行復健脖子會出門，其餘時間都跟全家人待在家中防疫，等到輪到他施打的時候，就會去接種疫苗；至於大家吵翻天的疫苗廠牌，吳鳳來者不拒，「國產或者國外的我都不排斥，到時候看醫療人員給我什麼。」

因為疫情關係，吳鳳的一些工作被迫取消，導致經濟壓力變大，但他樂觀的思考，除了盡守乖乖待在家的責任，還開英文線上課程跟土耳其健康食品另闢財源，努力在疫情期間養活一家人。

文末，吳鳳感性的向外界喊話：「我來台灣的第一天就很願意把許多事情獻給這塊土地，其中之一是我年輕的日子，26 歲到台灣，現在40 歲了！不管是好的時候，還是不好的時候，都跟大家一起。我跟台灣關係有點像是婚姻，不管發生什麼事我們一起面對，我相信台灣，也相信防疫人員，我會在台灣乖乖地等疫情散退。」

許多網友都被吳鳳愛台灣的心感動到，留言區湧入大批正面留言：「謝謝你來台灣十幾年就把自己當台灣人」、「愛台灣，感恩有你」、「真男子也」。

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(中時新聞網)