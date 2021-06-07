堪薩斯皇家7日敗給明尼蘇達雙城，還演出一記難堪的短打。皇家左打羅培茲(Nicky Lopez)在一二壘有人、零出局的大好機會以短棒偷襲，這球點出去形成小飛球，雙城一壘手衝過來接殺，傳向二壘再傳一壘，三殺！這個鏡頭被許多球迷嘲笑為「史上最爛短打」。多虧皇家的自爆，終場雙場以2-1險勝。

皇家短打失敗，被雙城演出41年首見的3-6-4三殺。（MLB臉書）

雙城3局上攻佔一二壘，兩人出局，一壘手沙諾(Miguel Sanó)此時擊出二壘打攻下第1分。3局下輪到皇家攻佔一二壘，並且無人出局。但是皇家不老實揮大棒，第九棒羅培茲在第一顆球進壘之前突然擺出短棒，這顆是內角快速球，羅培茲想把它帶往一壘方向，雖然水平方向正確，這球卻點到飛起來了。

一壘手沙諾身軀雄壯（193公分、123公斤）但反應迅捷，立刻衝刺接下這一球，不慌不忙傳向二壘。補位的游擊手西蒙斯(Andrelton Simmons)輕鬆踩壘封殺，接著再傳給補位一壘的二壘手戈登(Nick Gordon)完成三殺。

這是一壘手、游擊手、二壘手順序的3-6-4三殺，不僅是雙城隊史首見，大聯盟從1980年5月31日水手隊以來，相隔整整41年才見到的3-6-4三殺。

沙諾賽後表示他們已經為三殺預做準備，當沙諾跑出去接球，二壘手戈登同時就用最快速度衝向一壘補位。依規則高飛球被接殺，跑者必須返回起始壘包，由於皇家的戰術就是向前推進，跑者根本來不及回壘。

雙城5局上又攻到無人出局滿壘，他們打不出去但以觸身球擠回致勝分。

(中時新聞網)