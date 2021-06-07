中央流行疫情指揮中心日前宣布全國疫情警戒提升至第三級，為配合全民防疫，減少民眾外出及降低感染風險，環保署表示，機車排氣相關檢驗之辦理期限，可延至今年底前完成。

環保署說明，領有牌照且出廠滿5年以上的機車，每年皆應實施排氣檢驗1次，並於行車執照原發照月份前後1個月期間完成；如經定期檢驗不符合排放標準機車，應於檢驗日起1個月內修復並複驗。但因國內疫情嚴峻，民眾為落實遵循並配合疫情警戒管制措施，或執行居家隔離相關防疫工作等因素，導致無法於期限到檢，為顧及民眾權益，延長機車排氣定期檢驗及複驗的辦理期限至年底，可至環保署「機車排氣定期檢驗資訊管理系統查詢檢驗資訊。

環保署建議機車族安心防疫，不用著急原來機車定檢期限，可等疫情舒緩在年底前完成機車定檢即可。

疫情期間環保署與全民齊防疫，環保署特別呼籲國人，要戴口罩、要勤洗手、不要群聚，盡量避免外出。若有外出需求時，應落實防疫規定，全程配戴口罩與他人保持社交距離，以共同守護彼此健康。

(工商 )