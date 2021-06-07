救人如救火！台中市南屯區一間餐廳業者因新冠肺炎疫情暫時歇業，清消店內桌椅擺設時，遭玻璃割傷手臂大量噴血，家人見狀火速攔搭小黃送醫；途中見血流不止，唯恐延誤就醫，立馬急衝警所求助；四分局員警先通報消防救護人員到場，一路鳴警笛開道縮短車程，火速將傷者送醫。

警方指出，春社派出所警員李振邦當天擔服備勤務，聽聞急促汽車喇叭聲，李員與值班同仁王明章等2人，立即衝到門口查看，發現1名女子神色匆忙，從計程車下車後，快跑向警方求助；指其51歲徐姓胞兄手臂大量噴血，須緊急救護請求警方伸援手。

警方表示，徐男因經營餐廳疫情期間暫時歇業，清潔餐廳內桌椅擺設，不慎遭餐桌玻璃劃傷手臂；家屬原本還想自行搭車送醫，因傷口極深且大量出血無法止血。趨車衝向派出所求助，員警發現徐男手臂鮮血直流，趕緊通報119到場救護協助。

家屬驚慌失措不知如何應對，員警除安撫家屬情緒，並指導家屬以衣物覆蓋傷口，員警駕駛巡邏車鳴笛警示開道，將徐男護送到院救治；大幅縮短約20分鐘車程，及時挽回寶貴生命。讓徐男家屬感激不已，若非警方協助，後果就不堪設想。

(中時 )