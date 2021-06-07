大陸國家衛健委副主任、國務院聯防聯控機制科研攻關組疫苗研發專班負責人曾益新表示，預計大陸到今年年底前完成至少70％的目標人群接種，迄今已完成7億多劑次的接種。

新華社報導，曾益新表示，新冠疫苗使用人群已覆蓋18歲以上，接種者年齡最大超過了100歲。目前專家已經對3至17歲人群使用疫苗的安全性和有效性進行了論證，經大陸國家有關部門批准後，也會根據需要在這一人群中使用。

曾益新表示，大陸的新冠疫苗研發速度與數量始終處於世界第一方陣。大陸已有21款新冠疫苗進入臨床試驗階段。目前有4款疫苗在大陸獲批附條件上市，3款疫苗在大陸獲批緊急使用，8款疫苗在國外獲批開展Ⅲ期臨床試驗，1款mRNA疫苗在國外獲倫理批准，實現了境外臨床試驗減毒疫苗、重組蛋白疫苗、腺病毒載體疫苗、核酸疫苗技術路線的全面覆蓋。

曾益新表示，中國已向國外供應超過3.5億劑新冠疫苗，包括向80多個國家捐贈，向40多個國家出口。

曾益新表示，大陸國內大規模接種充分顯示中國疫苗具有良好的安全性。據統計，大陸7億多劑次的接種，不良反應報告發生率為11.86／10萬劑次。其中，一般反應佔83％，異常反應佔17％，一般反應、異常反應發生率均低於2019年大陸常規接種的各類疫苗的平均報告水平。

曾益新表示，近日發生的本土病例提示，防控形勢依然嚴峻，需要民眾接種疫苗，共築「免疫長城」，預計到今年年底前完成至少70％的目標人群接種。

(中時 )