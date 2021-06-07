台灣本土疫情嚴峻，大幅增加採檢需求，政府及醫院各單位紛紛架設快篩站，提供有症狀的民眾快速篩檢，即時救治。但醫護人員卻必須在炎熱的天氣穿上防護衣、手套，長時間進行大量檢測，不僅辛苦，更要面臨極高的染病風險。鳳凰旅遊為減輕醫護人員的負擔，拋磚引玉以「鳳凰旅遊基金會」名義捐贈含冷氣空調的TranQube獨立行動式隔離採檢艙，一起為台灣防疫加油打氣，也希望未來能有更多企業團體一起加入力挺醫護的行列；

鳳凰旅遊捐贈「隔離採檢艙」受贈醫院包括醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院，以及天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院安康院區。鳳凰旅遊捐助的相關設備將陸續到位，有了獨立行動式隔離採檢艙，醫師和病患各有不同空間，大幅減少篩檢感染風險，讓醫護人員在較為舒適且安全的環境下，安心守住台灣第一防線。

鳳凰旅遊配合政府落實防疫措施，全面暫停出團（將視疫情發展，配合中央流行疫情指揮中心政策隨時調整），公司內部進出亦採實聯制，並加強環境消毒，員工上班期間一律配戴口罩，保持社交距離，且每日自主回報體溫測量，確實做好自我健康管理。

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