勞動部為協助勞工於訴訟前解決爭議並維護權益，於去年5月起，提供職業災害勞工及家屬於勞資爭議調解時能有專業律師陪同的措施，已有效保障職災勞工的勞動權益；為提供更多勞工協助，勞動部於今年擴大補助範圍，包括恢復僱傭關係、給付資遣費或退休金等爭議，都納入提供專業律師陪同調解之範圍，相關措施自即日起開始實施，提供勞工必要的協助，與地方政府攜手維護勞工權益。

勞動部表示，為協助勞工透過訴訟爭取權益，已訂有訴訟扶助相關措施，實施成效良好；但考量訴訟前調解階段對於職災勞工權益有相當影響，去年已訂定「補助行政機關辦理職業災害勞工勞資爭議調解法律扶助實施要點」(下稱實施要點)，透過補助地方政府辦理勞工法律扶助，提供職災勞工在調解階段即有專業律師的協助，109年已補助超過100件。 勞動部進一步表示，考量勞工發生恢復僱傭關係的爭議，涉及工作權的喪失，將使勞工頓失經濟來源，對於生計有重大影響；其次因資遣費與退休金為勞工被資遣或退休時基本生活的之重要來源，如勞工與雇主發生給付資遣費或退休金的爭議，將使勞工的經濟與生活受到很大的衝擊。因此本次實施要點的修正，將前開2項爭議事由納入補助的範圍，並同時修正名稱為「補助行政機關辦理勞資爭議調解法律扶助實施要點」，以期提供勞工最直接的幫助。

勞動部最後強調，《勞動事件法》之施行雖然有利於勞工訴訟，惟以司法途徑作為勞工權利救濟手段，對於勞工而言仍然勞心勞力。因此，勞動部希望於勞資爭議調解期間，勞工可以透過專業律師的協助，迅速的解決爭議保障權益，所以只要地方政府認定勞工申請調解之案件符合補助範圍規定，且確有需要專業法律協助，即可指派專業律師陪同調解。今年勞動部預計補助1,000件的調解法律扶助案件，希望地方主管機關能妥為運用，發揮扶助資源之效能，讓爭議在訴訟前即圓滿獲得解決，勞工權益可獲得更好的確保。

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