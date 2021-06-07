花蓮縣台8線中橫公路昨天傍晚因整天雨勢未停歇造成走山坍方，警方趕緊在沿線架設警示牌提醒用路人。（新城警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣台8線中橫公路昨天傍晚因整天雨勢未停歇造成走山坍方，經工程人員漏夜搶修，終於在今天凌晨1點32分許恢復該路段的交通。（新城警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

台灣各地受彩雲颱風及鋒面影響，終於迎來期待已久的降雨，緩解吃緊的水情，不過許多地方也因大雨傳出災情。花蓮縣台8線中橫公路昨天傍晚因整天雨勢未停歇造成走山坍方，6米寬的路面遭大量落石覆蓋阻斷，經警方及公路總局第4養護工程處漏夜搶修後，終於在今天凌晨恢復雙向交通。

新城警分局昨天傍晚6點多獲報指出，台8線117.3公里處近匡廬隧道東側發生發生走山坍方事故，約6米的路面遭落石覆蓋，阻斷交通。

合歡派出所隨即趕赴現場，所幸現場無人傷亡、受困，員警立即在架起三角錐、橫桿、告示牌，警示用路人前方有事故，富世派出所則派員在185公里處進行交管，管制車輛只出不進。

公路總局第四養護工程處獲報趕緊派遣大型工程車及人員上山搶修，合歡派出所則在一旁協助施工單位實施交通疏導，經工程人員漏夜搶修，終於在今天凌晨1點32分許恢復該路段的交通。

(中時 )