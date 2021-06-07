貿聯-KY(3665)馬來西亞廠區上週生產因行動管制令受到影響，不過本週已依政府規範恢復生產，貿聯-KY表示，雖然6月受電腦週邊IC缺料及馬來西亞廠區短暫停工影響，但第2季與第3季逐季成長趨勢未變，不過日系外資保守看待，給予貿聯-KY「劣於大盤表現」評等。

近期東南亞新冠肺炎疫情再起，馬來西亞為防止疫情擴散自6月1日到14日實施行動管制令，貿聯-KY馬來西亞廠區也因疫情在上週停工一週，並於本週依政府規範恢復生產，貿聯-KY表示，馬來西亞廠區佔公司營收比重低，且為短暫停工，對公司6月營收影響不大。

由於工業半導體出貨拉升與資訊產品海外庫存及時回補，貿聯-KY自結5月合併營業收入為8291萬7000美元，年成長44.2%，創下單月歷史新高，累計前5月合併營收為3億8117萬1000美元，較去年同期成長35.47%。

貿聯-KY第1季稅後盈餘為3.09億元，年成長30.93%，每股盈餘為2.35元；貿聯-KY表示，雖然6月開始受電腦周邊IC缺料及近期東南亞疫情短暫停工影響，但第2季及第3季逐季成長趨勢不變。

日系外資最新報告指出，我們認為貿聯-KY利潤率可能面臨塑膠及銅等原物料價格上漲，以及IC元件短缺及運輸成本上揚壓力，雖然資料中心、汽車及半導體相關產品為驅動貿聯-KY中長期成長動能，但6月營收將受IC缺料及馬來西亞工廠暫時停工影響，給予貿聯-KY「劣於大盤表現」評等及目標價205元，不過貿聯-KY今天盤中股價未受影響，逆勢力守紅盤之上。

(時報資訊)